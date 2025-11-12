TFF U19 kararını açıkladı: Milli maçlar Youtube kanalında

Futbolseverlere müjdeli haber TFF'den geldi. U19 Milli takımın maçları TFF'nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak. İşte maç programı ve detaylar...

U19 Milli Takımımız Antalya’da Avrupa Şampiyonası eleme turunda sahne alıyor.
TFF resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Milli takımın maçlarının Youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanacağı müjdesini verdi.

Türkiye U19 Milli Takımı, 2025 - 26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu karşılaşmalarını 12 - 18 Kasım tarihleri arasında Antalya’da oynayacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI:

mac.png

Tarih / Saat / Maç / Stadyum

12.11.2025 / 16.00 / Türkiye - Lihtenştayn / Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi (Antalya)

15.11.2025 / 16.00 / Türkiye - Belarus / Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi (Antalya)

18.11.2025 / 16.00 / Yunanistan - Türkiye / Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi (Antalya)

turkiyeu19.jpeg
Milliler ilk maçına çıkıyor

MAÇLAR YOUTUBE KANALINDA

Tüm maçlar TFF YouTube kanalı üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

TURNUVA FORMATI:

13 grupta ilk iki sırayı alan takımlar + en iyi üçüncü takım ise Elit Tur’a yükselecek.

İspanya, sıralamada birinci olduğu için doğrudan Elit Tur’da yer alacak.

U 19 ADAY KADOMUZ:

Kaleciler: Kerem Matışlı (Bursaspor), Burak Alp Çakmak (Hertha BSC Berlin), Nevzat Tan Üzel (Göztepe)
Defans: Hüseyin Maldar (Pendikspor), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Arda Ünyay (Galatasaray), Muhammed İyyad Kadıoğlu (Fatih Karagümrük), Arda Öztürk (Trabzonspor), Kayra Cihan (Kayserispor), Vatan Oğuz Özcan (Norwich City)
Orta Saha: Talha Bartu Özdemir (Ümraniyespor), Berat Luş (Erokspor), Battal Ömer Duldar (FC Twente/Heracles), Eyüp Can Karasu (Galatasaray), Metin Şen (Karlsruher SC), Robert Atsup (Kasımpaşa), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor), Darvin Kaan Soylu (Wolfsburg)
Forvet: Özder Özcan (Iğdır FK), Emir Tuğra Turhan (Başakşehir) Teknik Direktör: Uğur İnceman

Antalya’daki maçlar, genç milliler için Elit Tur’a yükselme yolunda kritik öneme sahip olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

