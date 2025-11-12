Samsunspor'un mor formasına 2 ödül birden

Yayınlanma:
Süper Lig'in dikkat çeken ekibi Samsunspor’a mor forma projesiyle 2 uluslararası ödül geldi.

Samsunspor, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Mor Forma Projesi’ ile uluslararası alanda 2 ödül kazandı.

AVUSTURYA'DA BÜYÜK ONUR

Kulüp, Football Business Inside (FBIN) tarafından düzenlenen FBIN Management Excellence Awards 2025’te, “Impact Beyond Business (İş Ötesinde Etki)” kategorisinde ödül kazandı.

Reis Almanya'ya gidecek mi? 200 bin Euro'ya serbest kalacakReis Almanya'ya gidecek mi? 200 bin Euro'ya serbest kalacak

Tören, 11 Kasım'da Avusturya’nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena’da, FBIN Management Excellence Summit kapsamında yapıldı. Ödülü, Samsunspor adına Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım aldı.

samsunspora-mor-forma-projesiyle-2-ulus-1012382-300376.jpg

Mor Forma Projesi, daha önce de İngiltere'de düzenlenen Football Black List Awards’ta da ödül aldı. Aynı törende Zeycan Yıldırım, liderlik ve proje yönetimi alanında ödül aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

