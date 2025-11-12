Reis Almanya'ya gidecek mi? 200 bin Euro'ya serbest kalacak

Reis Almanya'ya gidecek mi? 200 bin Euro'ya serbest kalacak
Yayınlanma:
Bundesliga ekibi Wolfsburg, Samsunspor’da başarılı performansıyla dikkat çeken Thomas Reis’i teknik direktör adayları arasına aldı. Şimdi gözler Alman teknik adama çevrildi.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis'i gündemine aldı.
Sky Sport Deutschland’ın haberine göre, 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı Wolfsburg’un aday listesinde yer alıyor.
Alman ekibinin Reis'e sözlü teklif yaptığı ifade edildi.
200 bin euroluk serbest kalma bedeli olan Thomas Reis'in Alman ekibinin teklifine nasıl bir yanıt vereceği Samsunspor camiasında da merakla bekleniyor.

REIS'İN SÖZLEŞME DETAYLARI:

Reis’in Samsunspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesi bulunuyor.

Sözleşmesinde 200 bin Euro’luk serbest kalma bedeli yer alıyor.

2025/05/01/reis-1.jpg
Thomas Reis'in başarılı performansı dikkat çekiyor

SAMSUNSPOR PERFORMANSI:

Bu sezon Süper Lig’de 12 maçta: 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet.

Alman teknik adamın başındaki Samsunspor UEFA Konferans Ligi’nde ise 3’te 3 yaparak dikkat çekti.

ALMANLAR İSTİYOR

Thomas Reis’in hem Süper Lig’deki istikrarlı performansı hem de Avrupa arenasındaki başarısı, Wolfsburg’un ilgisini artırıyor.
Eğer transfer gerçekleşirse, Reis kariyerinde yeniden Bundesliga’ya dönmüş olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

