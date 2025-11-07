Samsunspor kazanınca 75 kasa hamsiyi 25 TL’den sattı

Türkiye'nin UEFA Konferans Ligi’ndeki tek takımı Samsunspor tarih yazıyor. Avrupa'da ilk defa boy gösteren Kırmızı Şimşekler, ligdeki ilk iki maçının ardından dün karşılatığı Malta temsilcisi Hamrun'u evine eli boş gönderdi.

Samsunspor, 3 maçta aldığı 9 puanla, 36 takımlı lig sıralamasında zirvede yer alıyor.

GALİBİYETİ UCUZ HAMSİ SATARAK KUTLADI

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde 27 yıldır balıkçılık yapan Habil Yurtseven, Samsunspor’un başarısı için kilosunu 100 TL'den saattığı hamsiyi 25 TL’den sattı. Balık tezgahının önünde uzun kuyruklar oluşurken, 75 kasa hamsiyi 2 saat içerisinde tüketti.

"SAMSUN, AVRUPA’YA GİTSİN, BEDAVA BALIK DAĞITACAKTIM"

Samsunspor'un başarısı devam ettikçe kampanyalarının sürececeğini vurghulayan Yurtseven, "Samsunspor, Avrupa’da bu çok mutluluk veren bir şey. Samsun, Avrupa’ya gitsin, bedava balık dağıtacaktım. Bugün bu hamsileri bedava dağıtsaydım bazı vatandaşlarımız alamaz diye sembolik bir rakam belirleyip hamsileri satışa çıkardım. Bugün tezgahlarda hamsinin kilosu 100 TL. Ben de 2 kilosunu 50 TL’ye sattım. Arabamda yaklaşık 1,5 ton balık var. Bunları 1-2 saatte satarım” diye konuştu.

Balık alan vatandaşlardan bazıları ise “Balığın kilosu 100 TL ama burada 25 TL’den satılıyor. Biz de balık almaya geldik. Samsunspor’un Avrupa’da başarılı olması sebebiyle böyle bir kampanya başlatmış. İnşallah Samsunspor başarılı olur” dedi.