Milli Takım Arnavutluk'la 2 günde 2 maç yapacak

Milli Takım Arnavutluk'la 2 günde 2 maç yapacak
Yayınlanma:
Litvanya’da düzenlenecek Futsal Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler, Kocaeli’de Arnavutluk ile iki hazırlık maçı oynayacak. İşte detaylar ve maç programı...

A Milli Takımımız futsalda Arnavutluk ile hazırlık maçına çıkıyor. Futsal A Milli Takımımız, 6-15 Nisan 2026 tarihlerinde Litvanya’da düzenlenecek Futsal Avrupa Şampiyonası ön eleme turuna hazırlıklarını sürdürüyor. Ay - Yıldızlılar, kamp programı kapsamında Arnavutluk ile karşılaşacak.

futsal.jpg

İŞTE MAÇ PROGRAMI

14 Aralık’ta kampa giren Millî Takımımız, 17-18 Aralık tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda Arnavutluk ile saat 14.00’te iki hazırlık maçı oynayacak. Ay-Yıldızlılar 2 günde Arnavutluk'la 2 maç yapacak.

KOCAELİ'DE KAMPTALAR

Kocaeli’de gerçekleştirilen kamp süresince Millîler, ağırlıklı olarak taktik antrenmanlara yoğunlaştı. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karagün tarafından verilen “Müsabaka Öncesi Motivasyon ve Zihinsel Dayanıklılık” konulu eğitim programına katıldılar.

