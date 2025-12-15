Milli Takım altın golle elendi

Büyük umutlarla Suudi Arabistan'a giden Ay Yıldızlılar yarı finali göremedi. eFootball Konsol ve Mobil eMilli Takımlarımız, FIFAe Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen FIFAe Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden eFootball Konsol ve Mobil eMilli Takımlarımız, çeyrek final etabında turnuvaya veda etti.

Milli takıma zorlu kuraMilli takıma zorlu kura

Konsol eMilli Takımı A Grubu’nda Brezilya, İtalya, Suudi Arabistan, Şili ve Tayland ile mücadele eden Konsol eMilli Takımımız, grubu 14 puanla 4. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

ALTIN GOLLE ELENDİK

Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen millilerimiz, ilk maçı 1-0 kazansa da rövanşta 2-1 mağlup oldu. Altın gol etabında Polonya’ya 1-0 yenilen Konsol eMilli Takımımız turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

emilli.jpeg

Mobil eMilli Takımı B Grubu’nda Fas, Hindistan, Kolombiya, Japonya ve Yunanistan ile karşılaşan Mobil eMilli Takımımız, grubu 14 puanla 2. sırada tamamladı. Çeyrek finalde Mısır ile eşleşen millilerimiz, rakibine toplamda 4-1 mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Konsol eMilli Takımı sonuçları:

Suudi Arabistan - Türkiye: 2-2

Türkiye - Şili: 1-2

Türkiye - İtalya: 1-1

Tayland - Türkiye: 0-1

Brezilya - Türkiye: 0-0

Türkiye - Suudi Arabistan: 1-1

Şili - Türkiye: 0-2

İtalya - Türkiye: 1-0

Türkiye - Tayland: 4-3

Türkiye - Brezilya: 0-0

Çeyrek Final: Türkiye - Polonya: 1-0 / Polonya - Türkiye: 2-1 / Polonya - Türkiye: 1-0 (Altın Gol)

Mobil eMilli Takımı sonuçları:

Türkiye - Yunanistan: 2-2

Kolombiya - Türkiye: 0-1

Türkiye - Hindistan: 0-1

Fas - Türkiye: 0-1

Japonya - Türkiye: 1-2

Yunanistan - Türkiye: 2-1

Türkiye - Kolombiya: 4-1

Hindistan - Türkiye: 2-0

Türkiye - Fas: 0-0

Japonya - Türkiye: 1-3

Çeyrek Final: Türkiye - Mısır: 0-3 / Mısır - Türkiye: 1-1

