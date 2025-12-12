2026 UEFA WU19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi ve 2026 UEFA WU17 Avrupa Şampiyonası 1. Tur A Ligi kura çekimleri, UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin her iki yaş kategorisindeki rakipleri belli oldu.

U17 KIZ MİLLİ TAKIMI

Tur B Ligi 4. Grup’tan lider çıkarak A Ligi’ne yükselen U17 Kız Millî Takımımız, İngiltere, İtalya ve Hırvatistan ile eşleşti.

Maçlar 13, 16 ve 19 Mart 2026 tarihlerinde Hırvatistan’da oynanacak.

U 19 KADIN MİLLİ TAKIMI

B Ligi’nde mücadele edecek U19 Kadın Millî Takımımız ise Arnavutluk, Karadağ ve Lihtenştayn ile karşılaşacak.Karşılaşmalar 9, 12 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde Arnavutluk’un ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye’yi kura çekiminde Kadın Millî Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın temsil etti. Her iki Milli takımımız da zorlu rakiplerle eşleşirken, genç oyuncularımız için Avrupa arenasında önemli bir sınav dönemi başlıyor.