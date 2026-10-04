Milli skandal: UEFA devreye girdi

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İrlanda-İsrail karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısı, ortaya atılan bir iddia nedeniyle yarıda kaldı.

İsrailli bir gazetecinin, İrlandalı futbolcuların önceki maçta rakip oyunculara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürmesi, organizasyonda tansiyonu yükseltti.

"MAYMUN" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İsrailli bir gazeteci, iki takım arasında oynanan ilk mücadelede bazı İrlandalı futbolcuların İsrailli oyunculara "maymun" şeklinde hitap ettiğini iddia etti. Söz konusu açıklama salonda büyük şaşkınlık yaratırken, İrlanda Futbol Federasyonu cephesi suçlamaları sert bir dille reddetti.

Federasyon İletişim Sorumlusu Kieran Crowley, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek suçlamaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi ve toplantının sona erdiğini açıkladı.

BASIN TOPLANTISI TAMAMLANAMADI

Yaşanan gerginliğin ardından basın toplantısı planlanandan erken bitirildi. Daha sonra yalnızca İrlandalı basın mensuplarının katıldığı ayrı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

Ancak İsrailli bir medya temsilcisinin bu toplantıya katılmak istemesi üzerine organizasyonun yeri değiştirilirken, güvenlik ve organizasyon önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

İLK MAÇTA SİYASİ MESAJLAR GÜNDEM OLMUŞTU

İki takım arasında Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan ilk karşılaşma da dünya kamuoyunun gündemine taşınmıştı. İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı sırasında yere bakarak protesto gerçekleştirmiş, ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden siviller anısına siyah kol bandı takmıştı.

Karşılaşmada gol atan Jack Moylan'ın gol sevincinde kol bandını öperek havaya kaldırması da uzun süre konuşulmuştu.

FAIR PLAY SEREMONİSİ YAPILMAMIŞTI

İlk maç öncesinde dikkat çeken bir başka detay ise geleneksel fair play seremonisinin uygulanmamasıydı. Takımların marşlarının ardından normal şartlarda gerçekleştirilen el sıkışma töreni yapılmazken, bu durum uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

İRLANDA'DA BAZI OYUNCULARIN TAVRI GÜNDEM OLDU

Öte yandan İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu'nun İsrail'e karşı forma giymek istemediği yönündeki haberler de karşılaşma öncesinde tartışma yaratmıştı. Tecrübeli kalecinin maç kadrosunda yer almaması, ülke basınında geniş yankı uyandırmıştı.

UEFA'DA DEVREYE GİRDİ

Basın toplantısında yaşanan kriz sonrası UEFA'nın devreye girdiği ortaya çıktı. Gözler UEFA'dan gelecek karara çevrildi. Taraflar arasında karşılıklı açıklamalar sürerken, ortaya atılan iddiaların uluslararası futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başlatması bekleniyor.