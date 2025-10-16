Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan dünya şampiyonluğu

Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan dünya şampiyonluğu
Yayınlanma:
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Dünya Para Halter Şampiyonası’nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de devam eden şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Abdullah Kayapınar önemli bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.

Erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu, gerçekleştirdiği 179 kiloluk başarılı kaldırışla rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Bu başarıyla birlikte Türkiye, turnuvadaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

OLİMPİYATLARDA MADALYAYA ULAŞAN İLK TÜRK ERKEK PARA HALTERCİ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

Milli sporcunun kariyerindeki yükseliş devam ediyor. Daha önce 49 kiloda yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmayı başarmış ve bu derecesiyle olimpiyatlarda madalyaya ulaşan ilk Türk erkek para halterci olarak tarihe geçmişti. Milli sporcu, gümüş madalyayı bu kez dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

