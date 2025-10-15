İngilizlerde Victor Osimhen üzüntüsü

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son hafta maçında Nijerya sahasında Benin ile karşı karşıya geldi. Nijerya, Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı maçta rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan BBC muhabiri John Bennett, Victor Osimehn’in performansına dikkat çekti.

“OSIMHEN DURDURULAMAZ”

Yıldız golcü için övgü dolu sözler kullanan John Bennett, "Victor Osimhen, bir savunmacının kabusu olacak her şeye sahip. Yine Nijerya için harika bir performans sergiledi. Osimhen durdurulamaz” dedi.

“PREMIER LİG’DE OYNAMIYOR OLMASINA ÜZÜLÜYORUM”

Osimhen’in Premier Lig’de oynamasını istediğini belirten John Bennett, "Çok büyük bir kulüpte ve devasa bir taraftar kitlesi var ama bencilce olacak belki, yine de İngiltere Premier Ligi’nde oynamıyor olmasına üzülüyorum. Orada büyük bir etki yaratabilirdi” ifadelerini kullandı.