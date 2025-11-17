Milli maça bahis iddiası: Türk futbolcu karşılıklı gol var oynamış

Yayınlanma:
Serhat Ulueren, bir milli futbolcunun Gürcistan - Türkiye maçına karşılıklı gol bahsi yaptığına dair iddiaları gündeme getirdi.

Futbolcu ve hakemlerin bahis oynamalarına dair yürütülen soruşturma devam ederken Serhat Ulueren ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

Lider Haber’de yayınlanan Telegol programında konuşan Serhat Ulureren, bir futbolcunun milli maçta ‘karşılıklı gol var’ bahsi yaptığına dair iddiaların olduğunu dile getirdi.

Osimhen maç biter bitmez Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü: Kötü haberi verdiOsimhen maç biter bitmez Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü: Kötü haberi verdi

“KARŞILIKLI GOL VAR BAHSİ”

Serhat Ulueren açıklamasında "Türk Milli Takımından bir futbolcunun Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-2 yendiği Dünya Kupası elemeleri maçına karşılıklı gol var bahsi oynadığı söyleniyor. Skandal bir şey bu” ifadelerini kullandı.

serhatjenge.webp

“SÖZLEŞMESİNİ HEMEN FESHEDERİM”

Yıllar önce tek bir maça bahis oynadığı tespit edilen Eren Elmalı için de konuşan Serhat Ulueren, "Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam Eren Elmalı'nın sözleşmesini hemen feshederim. İsterse 1 kere oynasın veya 10 kere oynasın yaptığı suçtur. Sen futbolcusun ya böyle bir şey olabilir mi? Metehan'a hiç gelmiyorum zaten. 12 aylık cezası her şeyi gösteriyor. Ben bu operasyonu asla Galatasaray'ı durdurma girişimi olarak görmüyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

