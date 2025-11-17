Osimhen maç biter bitmez Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü: Kötü haberi verdi

Yayınlanma:
Demokratik Kongo'ya mağlup olan Nijerya'da Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu, maçın ardından Galatasaraylı yöneticilerle görüştü.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Nijerya adına karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

dflgfb.jpg

SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR

Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaraylı yöneticiler, karşılaşmanın ardından Victor Osimhen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Victor Osimhen, sakatlığının ciddi olabileceğini aktardı. Nijeryalı golcü, yöneticilerle yaptığı telefon konuşmasında bacağının arka kısmında ciddi bir ağrı hissettiğini ifade etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

DURUMU MR ÇEKİLDİKTEN SONRA BELLİ OLACAK

Victor Osimhen’in yürümekte bile zorlandığı aktarılırken çarşamba günü İstanbul’a geleceği ve durumunun burada çekilecek MR ile belli olacağı belirtildi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'ı yıkan gelişmeFenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'ı yıkan gelişme

1 AY SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Daha önce de milli maçta sakatlanan Victor Osimhen, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

