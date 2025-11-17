Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'ı yıkan gelişme

Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana şampiyonluk yarışı veren Galatasaray’a art arda kötü haberler geldi.

MİLLİ ARADA 3 SAKATLIK

Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan’ın milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı aktarılırken Victor Osimhen ise milli maçta ağlayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Berkan Kutlu ise antrenmanda sakatlandı.

YUNUS AKGÜN FITIK AMELİYATI OLDU

Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün ise fıtık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat edildi.

EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI’YA CEZA

Bu 4 futbolcunun yanı sıra Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF tarafından ceza aldı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYAMAYACAKLAR

Galatasaray’daki sakatlık ve cezalara dair konuşan Ali Naci Küçük, 1 Aralık’ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine dikkat çekti. Küçük açıklamasında “Yunus, Berkan, Metehan, Eren ve Kaan Ayhan, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek” dedi.