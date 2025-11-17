Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'ı yıkan gelişme

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'ı yıkan gelişme
Yayınlanma:
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, milli arada gelen 3 sakatlık haberiyle irkildi. Sarı-kırmızılılarda 5 ismin Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana şampiyonluk yarışı veren Galatasaray’a art arda kötü haberler geldi.

MİLLİ ARADA 3 SAKATLIK

Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan’ın milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı aktarılırken Victor Osimhen ise milli maçta ağlayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Berkan Kutlu ise antrenmanda sakatlandı.

Icardi'nin son talebi Galatasaray'ı çıldırttı: Yönetim bile dayanamadıIcardi'nin son talebi Galatasaray'ı çıldırttı: Yönetim bile dayanamadı

YUNUS AKGÜN FITIK AMELİYATI OLDU

Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün ise fıtık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat edildi.

yunus-akgun-2-860657.webp

EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI’YA CEZA

Bu 4 futbolcunun yanı sıra Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF tarafından ceza aldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYAMAYACAKLAR

Galatasaray’daki sakatlık ve cezalara dair konuşan Ali Naci Küçük, 1 Aralık’ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine dikkat çekti. Küçük açıklamasında “Yunus, Berkan, Metehan, Eren ve Kaan Ayhan, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Spor
TFF Kenan Yıldız talebini reddetti
TFF Kenan Yıldız talebini reddetti
Milli maç sonrası patladı: Tüm devlet alay konusu oluyor
Milli maç sonrası patladı: Tüm devlet alay konusu oluyor