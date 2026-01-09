Ankaragücü beklemeye çekildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankaragücü’nde devre arası hazırlıkları tamamlandı. Başkent ekibi TFF 2. Lig'de ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda oynayacağı Erzincanspor mücadelesi için beklemeye geçti. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan MKE Ankaragücü, 24 Erzincanspor deplasmanına çıkacak.
11 Ocak Pazar günü 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 15.00'te başlayacak.

ANKARAGÜCÜ ZORLU MAÇA ÇIKACAK

Ankaragücü, geçtiğimiz hafta yeni başkanını seçen ve yeni bir yapılanmaya giden 24 Erzincanspor karşısına galibiyet için çıkacak. Başkent ekibi, devre arası çalışmalarını tamamladı ve kritik maç için beklemeye geçti.

GÖZLER ÖDEMELERDE

Ankaragücü yönetimi, oyuncuların ödemelerini bugün yapacağını açıklamıştı.
Yönetim, ihtar çeken futbolcular ile toplantı yaptı ve ödemelerin bugün yapılması bekleniyor.

24 ERZİNCANSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü'nün TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında 24 Erzincanspor ile oynayacağı maçın yayınlanacağı platform belli oldu.
24 Erzincanspor-MKE Ankaragücü maçı, Sıfır TV YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

MKE Ankaragücü, ligde topladığı 28 puanla 9. sırada yer alıyor.
24 Erzincanspor ise 22 puanla 12. sırada bulunuyor.

