Galatasaray, devre arası transfer döneminin ilk transferini yaptı.

CAN ARMANDO GÜNER İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Can Armando Güner, saat 16.30'da İstanbul'a geldi.

Oyuncu sağlık kontrollerinden geçerek 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Van'da olaylı maç: Boluspor kazandı saha karıştı

İŞTE ÖDENECEK BONSERVİS

Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcu için Borussia Mönchengladbach'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.,

Babası Türk, annesi Arjantin vatandaşı olan genç futbolcu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

İLK MESAJINI VERDİ

Can Armando Güner, kendisine Türkçe sorulan sorulara ''Ben Türkçe'yi hiç konuşamıyorum'' şeklinde yanıt verdi. Daha sonra İngilizce olarak ''Taraftarlara mesajın var mı?'' sorusuna, ''Burada olduğum için çok mutluyum'' dedi.

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR?

Almanya’da futbol eğitimi alan Türk kökenli Can Armando Güner, 2007 doğumlu genç bir yetenek olarak öne çıkıyor.



Futbol serüvenine Almanya’da başlayan Güner, altyapı gelişimini Borussia Mönchengladbach çatısı altında sürdürerek önemli bir eğitim sürecinden geçti. Hücum bölgesinde görev yapan genç oyuncu; tekniği, saha içi vizyonu ve farklı rollere uyum sağlayabilme becerisiyle dikkat çekiyor.

Doğal pozisyonu kanat olan Can Armando Güner, hem sağ hem sol çizgide forma giyebiliyor; ayrıca ihtiyaç halinde oyun kurucu rolünde de görev alabiliyor. Etkili driplingleri, dar alanlarda çözüm üretebilmesi ve hücum odaklı oyun anlayışı, onu kendi yaş grubundaki oyunculardan ayıran başlıca özellikler arasında yer alıyor.

Yaşına rağmen sahadaki disiplinli duruşu ve fiziksel gelişimiyle öne çıkan Güner, Alman altyapı sisteminin modern futbol anlayışıyla yetişmiş gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösteriliyor.