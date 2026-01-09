Süper Lig play-off mücadelesinde Vanspor Boluspor'la kritik bir maça çıktı.

Süper Lig hedefini sürdüren 2 takımın mücadelesinden çok saha içi olaylar maça damgasını vurdu.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Vanspor, Van Atatürk Stadyumu’nda Boluspor’u konuk etti.

Mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu. Boluspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Vanspor ve Boluspor sahasında karşılaştı

• Karşılaşmaya dengeli başlayan iki takım arasında ilk gol 33. dakikada geldi.

• Boluspor’da Dean Liço, ceza sahasında bulduğu fırsatı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

• İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Vanspor'da temizlik isyanı



• İkinci yarıda Vanspor, kanatlardan geliştirdiği ataklarla beraberlik için bastırdı ancak pozisyonları değerlendiremedi.

• Boluspor savunması ve kalecisi kritik anlarda hata yapmadı.

• Maç 1-0 Boluspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Vanspor - Boluspor maçı gergin geçti

SAHADA GERGİNLİK BİR AN OLSUN BİTMEDİ

• İlk yarıda Bolusporlu bazı oyuncuların tribünleri kışkırtması üzerine saha içinde gerginlik yaşandı.

• Oyun yaklaşık 5-6 kez durdu, tempo düştü.

• Hakem, tüm kesintilere rağmen yalnızca 3 dakika uzatma verdi. Bu karar Vanspor taraftarlarının tepkisine yol açtı.

• İkinci yarıda güvenlik önlemleri artırıldı.

Maç sonunda da gerginlik bitmedi

MAÇ SONU OLAYLAR ÇIKTI

• Karşılaşmada çok sayıda duraksama yaşanmasına rağmen yalnızca 3 dakika uzatma verilmesi tribünlerde tepkiye yol açtı.

• Karşılaşma bitiminde iki takım oyuncuları arasında saha içinde kavga çıktı.

• Güvenlik güçleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Boluspor deplasmandan 3 puanla dönerken, Vanspor evinde kritik bir kayıp yaşadı.

Ancak maçın sonucu kadar saha içi gerginlik ve kavga da gündeme damga vurdu.

VANSPOR'UN SAHASI PATATES TARLASINA DÖNDÜ

Evinde Boluspor'u konuk eden Vanspor'un sahasının zemini dikkatlerden kaçmadı.

Van'da günler öncesinde etkili olan kar yağışına herhangi bir önlem alınmadığı belirtilirken, Boluspor maçı öncesi ağır tonajlı iş makinelerinin sahaya girmesi zemine büyük ölçüde zarar verdi.

Taraftarlar, yapılan çalışmaların ardından zeminin durumunu gördükten sonra ''saha patates tarlasına döndü'' yorumunu yaptı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, kısa sürede gündem oldu.