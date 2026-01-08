Vanspor'da temizlik isyanı: Ağır tonajlı araçlar stada girdi

Vanspor'da temizlik isyanı: Ağır tonajlı araçlar stada girdi
Yayınlanma:
Vanspor - Boluspor maçı öncesi stadyum zemini krizi yaşanıyor. Atatürk Stadı'nda yapılan kar temizleme çalışmaları 'çağ dışı' olarak değerlendirilirken taraftardan tepki yağdı.

TFF 1. Lig'de ikinci yarı Vanspor - Boluspor maçıyla başlıyor.
Van'daki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı maçın oynanacağı stadı beyaza bürüdü.
Van Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Vanspor - Boluspor karşılaşması öncesi yapılan saha hazırlıkları büyük tepki topladı.van2.webp
Yoğun kar yağışı sonrası biriken karın kamyonlar ve ağır tonajlı araçlarla çim zeminden taşınarak temizlenmesi, hem taraftarların hem de spor kamuoyunun sert eleştirilerine neden oldu.van1.webp

ÇAĞ DIŞI TEMİZLİK

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çim zeminin ciddi şekilde zarar gördüğü görüldü.
Vanspor FK taraftar grubu Gölkentliler, yaptığı açıklamada modern saha bakım ekipmanları varken eski yöntemlerin kullanılmasını eleştirerek, “Van’ı her platformda rezil etmektedir. Çim zeminin geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip edilmesini umursamayan bu zihniyetin savunulacak hiçbir tarafı yoktur.” ifadelerini kullandı.

İL MÜDÜRÜ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA:

van.webpGençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğünü belirtti ve "Stadımızı cumartesi günü oynanacak müsabakaya yetiştireceğiz. Ligin ikinci yarısının ilk maçı oynanmış olacak. Sahanın futbol oynanmaya hazır hale getirilmesi için tüm arkadaşlarımla çaba ve gayret içindeyiz" dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Tepkiler sürerken spor kamuoyu, bundan sonraki süreçte daha profesyonel ve bilimsel saha bakım yöntemlerinin kullanılmasını talep ediyor. Van Atatürk Stadyumu’nun zemininin geleceği ve bu uygulamanın uzun vadeli etkileri önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Spor
Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman mesajı geldi
Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman mesajı geldi
Ahmet Çakar Süper Kupa finalinin favorisini açıkladı
Ahmet Çakar Süper Kupa finalinin favorisini açıkladı
A Milli futbolcumuz West Ham'a imza attı: Türk Bayrağı'yla poz verdi
A Milli futbolcumuz West Ham'a imza attı: Türk Bayrağı'yla poz verdi