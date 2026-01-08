TFF 1. Lig'de ikinci yarı Vanspor - Boluspor maçıyla başlıyor.

Van'daki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı maçın oynanacağı stadı beyaza bürüdü.

Van Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Vanspor - Boluspor karşılaşması öncesi yapılan saha hazırlıkları büyük tepki topladı.

Yoğun kar yağışı sonrası biriken karın kamyonlar ve ağır tonajlı araçlarla çim zeminden taşınarak temizlenmesi, hem taraftarların hem de spor kamuoyunun sert eleştirilerine neden oldu.

ÇAĞ DIŞI TEMİZLİK

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çim zeminin ciddi şekilde zarar gördüğü görüldü.

Vanspor FK taraftar grubu Gölkentliler, yaptığı açıklamada modern saha bakım ekipmanları varken eski yöntemlerin kullanılmasını eleştirerek, “Van’ı her platformda rezil etmektedir. Çim zeminin geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip edilmesini umursamayan bu zihniyetin savunulacak hiçbir tarafı yoktur.” ifadelerini kullandı.

İL MÜDÜRÜ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğünü belirtti ve "Stadımızı cumartesi günü oynanacak müsabakaya yetiştireceğiz. Ligin ikinci yarısının ilk maçı oynanmış olacak. Sahanın futbol oynanmaya hazır hale getirilmesi için tüm arkadaşlarımla çaba ve gayret içindeyiz" dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Tepkiler sürerken spor kamuoyu, bundan sonraki süreçte daha profesyonel ve bilimsel saha bakım yöntemlerinin kullanılmasını talep ediyor. Van Atatürk Stadyumu’nun zemininin geleceği ve bu uygulamanın uzun vadeli etkileri önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacak.