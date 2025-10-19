Milli boksör Sahranur'un Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

Milli boksör Sahranur'un Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
Yayınlanma:
Ordulu 16 yaşındaki milli boksör Sahranur Turap, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Sahranur, yaklaşık 3 yıl önce başladığı boksta Türkiye'de çeşitli dereceler elde ederek milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Sahranur, Aralık'ta Almanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na antrenörleriyle hazırlanıyor.

Arda Turan liderliği kaybetmesine üzülmediArda Turan liderliği kaybetmesine üzülmedi

Yıldız kadınlar 60 kiloda madalya hedefleyen Sahranur Turap, AA muhabirine, boksa ailesinin desteğiyle başladığını söyledi.

Boksta başarılı olmak için çok çalıştığını ifade eden Sahranur, "Her sporcunun hayalidir milli sporcu olmak. Bende çok çalışarak bu hayalime kavuştum. İlk defa katılacağım Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda hedefim altın madalya kazanarak birincilik kürsüsü. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

Sahranur, sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getirerek, "Eğer ileride dünya ve olimpiyat gibi şampiyonalarda yer almak istiyorsak Avrupa şampiyonalarında da başarılı olmak gerekiyor. Buralar ilerisi için bir basamaktır." diye konuştu.

Antrenör İsmail Uykur ise sporcusunun azimli ve çalışkan olduğunu vurgulayarak "Sahranur Turap'ın Avrupa şampiyonasında madalya kazanabilmesi için hazırlıklarımızı günde çift idmanla sürdürüyoruz. Sporcum önümüzdeki günlerde milli takım kampına katılarak çalışmalarına burada devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uykur, Sahranur'dan Avrupa şampiyonluğu beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Arda Turan liderliği kaybetmesine üzülmedi
Arda Turan liderliği kaybetmesine üzülmedi
Toprak Razgatlıoğlu'na rakibinden skandal hareket
Toprak Razgatlıoğlu'na rakibinden skandal hareket
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu