Arda Turan liderliği kaybetmesine üzülmedi

Yayınlanma:
Shakhtar Donetsk, ligde Polessya ile golsüz berabere kaldı ve ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaparak liderliği kaybetti. Teknik direktör Arda Turan, maç sonu yaptığı açıklamada çok üzülmediğini belirtti.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ligde üst üste ikinci puan kaybını yaptı.

Ukrayna Ligi'nde geçen hafta LNZ Cherkasy karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Shaktar, Polessya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Aldığı sonuçlar sonrası Shakhtar Donetsk, ligde zirveyi Kryvbas KR'a kaybetti.

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

''SAYGI DUYUYORUZ''

Turan açıklamasında, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım. Çok iyi bir teknik direktörleri var hücumda çok iyi oynuyorlar. Bu maçta olumlu yönlere odaklanıyoruz. Kendi sistemimize ve organizasyonumuza bağlı kaldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu bizim için sorun değil.'' dedi.

''BU MAÇ İÇİN ÇOK ÜZGÜN DEĞİLİM''

"Böyle oynarsak puan kaybetme ihtimalimiz var." diyen 38 yaşındaki teknik adam, "Önemli olan doğru yolda olmamız. Önümüzdeki 20 günde 7 maçımız var, neler olacağını göreceğiz. Bu maç için çok üzgün değilim. Bir puan bizim için fena değil." sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

