MHK'nin başına geçecek ismi açıkladı: Bomba iddia

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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.

MHK'NIN BAŞINA GEÇECEK İSMİ AÇIKLADI

MHK'daki görevine devam etmesi beklenmeyen Ferhat Gündoğdu'nun yerine sürpriz bir isim ortaya atıldı.

Gazeteci Haluk Yürekli, "Yeni MHK Başkanı olarak Mustafa Kamil Abitoğlu'nun atanacağı söyleniyor." ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU KİMDİR?

15 Haziran 1970'te Antalya'da doğdu. Ortaokulu imam hatipte, liseyi Alanya Lisesi'nde okudu. Daha sonra Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Hakemliğe 1990'lı yılların ortasında başladı. Kariyerinde TFF alt liglerinden yükselerek 2006 yılında Süper Lig hakemi oldu.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gibi önemli organizasyonlarda görev yaptı. Toplamda 264 profesyonel maç yönetti.

Aktif hakemlik kariyerini 2014-2015 sezonunun sonunda, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla noktaladı.

Hakemliği bıraktıktan sonra gözlemcilik ve futbol yöneticiliği alanlarında görev aldı. 2020 yılında Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) üye olarak atandı. Daha sonra 2024 yılında Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki yeni MHK'de de yer aldı.