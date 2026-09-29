Burak Yılmaz Ferhat Gündoğdu'ya isyan edip istifa etmişti: Herkes o sözlerini paylaşıyor

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.

BURAK YILMAZ’IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz’ın geçmişte hakemler ve yöneticiler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz nisan ayında Gaziantep FK’nın teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor’a 2-1 kaybettikleri maçın ardından görevinden istifa etmişti.

Burak Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş hakkında sert açıklamalar yapmıştı.

‘’FERHAT GÜNDOĞDU DOKUNULMAZ MI KARDEŞİM?’’

Ferhat Gündoğdu’yu hedef alan Burak Yılmaz, “Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim bu? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar” demişti.

''NE DİYORSUN ABİ SEN?'' DEDİM''

Aynı basın toplantısında devre arasında Antalya’da kamptayken telefon aldığını belirten Burak Yılmaz, görüşmede kendi adıyla bahis oynandığı yönünde bir iddia ile karşılaştığı aktararak, “Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım.” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 15 dakika sonra Göktaş’ın kendisini yeniden aradığını söyleyen Yılmaz, belirlenen kişinin Iğdır’daki başka bir Burak Yılmaz olduğunu söylediğini belirtmişti.

Yaşananların ardından kendisine yoklama çekildiğini iddia eden Yılmaz, “Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır bilmem” demişti.

Yılmaz, Göktaş ile gerçekleştirdiği bir sonraki telefon görüşmesinde de tartışma yaşadıklarını belirtirken, kullandığı sert ifadelerin yanlış olduğunu kabul etti. Deneyimli teknik adam, yaşananların ardından hakem kararlarının Gaziantep FK'yı mağdur ettiğini öne sürdü.

''BANA YOKLAMA ÇEKTİ''

Burak Yılmaz, Gaziantep FK’dan istifa ettiğini duyurduğu basın toplantısının sonunda da şu ifadeleri kullandı:

"Bana yasa dışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş'a sesleniyorum; bana yoklama çekti. Ondan sonra da beni her maçta doğradılar"