Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve arkadaşı Ersen Dikmen’in, İsmail Yüksek üzerine oynanan özel bahislerle bağlantılı oldukları MASAK raporuyla tespit edildi.

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve yakın arkadaşı Ersen Dikmen hakkında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Özellikle İsmail Yüksek üzerine oynanan özel bahisler, dosyanın en dikkat çekici bölümü oldu.

SLAVIA PRAG MAÇINA AYNI BAHİSTEN 15 AYRI KUPON

Sabah'ın haberine göre, 28 Kasım 2024’te oynanan Slavia Prag - Fenerbahçe karşılaşmasında Ersen Dikmen, “İsmail Yüksek en az 3 faul yapar” bahsini 15 kez ayrı ayrı oynadı ve hepsini kazandı. Yüksek, o maçta 5 faul yaparken 82. dakikada sarı kart gördü.

İsmail Yüksek 90+8'de sarı kart gördü

STUTTART MAÇINDAKİ KUPON 90+8'DE GELMİŞ

23 Ekim’deki Fenerbahçe - Stuttgart maçında ise Dikmen, “İsmail Yüksek kart görür” bahsini 3 kez oynadı. Yüksek, maçın son anlarında rakip oyuncuyla tartışması sonucu 90+8’de sarı kart gördü. Bu durum, bahsin tutmasına yol açtı ve soruşturmadaki şüpheleri artırdı.

Mert Hakan Yandaş tutuklandı

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

MASAK’ın hazırladığı rapora göre:

* Mert Hakan Yandaş’ın hesaplarında 2017’den bu yana 204 milyon TL giriş, 207 milyon 475 bin TL çıkış tespit edildi.

* Yandaş’ın, Ersen Dikmen’e 2021–2025 arasında 4 milyon 453 bin TL gönderdiği ve bu paranın doğrudan bahis sitelerine aktarıldığı belirlendi.

* Raporda en dikkat çeken bölüm, İsmail Yüksek üzerine oynanan özel bahislerin olağandışı yoğunluğu oldu.

Ersen Dikmen'in yakın arkadaşı Mert Hakan Yandaş adına bahis yaptığı tespit edildi

WHATSAPP YAZIŞMALARI DA DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında Mert Hakan Yandaş’ın, “Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS’liyim, göreceksin” ifadelerini kullandığı görüldü.

Bu konuşmalar, bahis ilişkisini daha da netleştirdi.