Galatasaray ne yapar: "Sahi mi" dediler gündem oldu

Galatasaray ne yapar: "Sahi mi" dediler gündem oldu
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla ilgili yorum yapan Nihat Kahveci'nin iddiası gündem oldu. "Sahi mi" diye yorum yağdırdılar.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

Maçı değerlendiren eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'nin bir iddiası gündem oldu. İddiaya "Sahi mi" diye yorum yağdırdılar.

Kahveci, maçla ilgili şunları söyledi:

whatsapp-image-2025-12-10-at-11-03-42.jpeg

- Galatasaray'ın ilk yarı ve ikinci yarıdaki performansları arasında büyük fark vardı. Siyahla beyaz gibiydi. İkinci yarı ne olduysa! Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı.

Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladıGalatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı

- İlk yarı Galatasaray iyi oynadı, ikinci yarı rakibi. Aklım almıyor. İlk yarıyı izleyip Galatasaray Monaco'ya kaybetti diyoruz. Monaco ikinci yarı 4 gol atsa neden attı demem.

"GİTMİYOR MAKİNE, BENZİNCİYE UĞRUYOR"

- Barış Sane'ye pas vermeye çalışıyor, kaptırıyor. Osimhen Barış'ın önüne atsa karşı karşıya kalacak, uzun atıyor. Jakobs, Barış'a veremiyor. Bunlar hep pozisyon olabilecek aksiyonlar ama bireysel hatalardan top geriye dönüyor. Geriye dönerken harcadığın efor da var.

- Zaten gitmiyor makine, benzinciye uğruyor 'Baba bugün benzin yok' Yok yani ikinci yarı. Galatasaray'ın gücü 60 dakikaydı, 45'e inmiş gibi!

Kahveci, gündem yaratan iddiasını da şöyle açıkladı:

- Galatasaray ilk yarıdaki oyunuyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görür.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Spor
Mert Hakan Yandaş'ın İsmail Yüksek kuponu 90+8'de tutmuş: MASAK raporunda çarpıcı detaylar
Mert Hakan Yandaş'ın İsmail Yüksek kuponu 90+8'de tutmuş: MASAK raporunda çarpıcı detaylar
Şahan Gökbakar Dursun Özbek'e öyle şeyler söyledi ki Galatasaraylı futbolcular hemen çıktı
Şahan Gökbakar Dursun Özbek'e öyle şeyler söyledi ki Galatasaraylı futbolcular hemen çıktı