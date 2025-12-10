Galatasaray ne yapar: "Sahi mi" dediler gündem oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

Maçı değerlendiren eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'nin bir iddiası gündem oldu. İddiaya "Sahi mi" diye yorum yağdırdılar.

Kahveci, maçla ilgili şunları söyledi:

- Galatasaray'ın ilk yarı ve ikinci yarıdaki performansları arasında büyük fark vardı. Siyahla beyaz gibiydi. İkinci yarı ne olduysa! Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı.

Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı

- İlk yarı Galatasaray iyi oynadı, ikinci yarı rakibi. Aklım almıyor. İlk yarıyı izleyip Galatasaray Monaco'ya kaybetti diyoruz. Monaco ikinci yarı 4 gol atsa neden attı demem.

"GİTMİYOR MAKİNE, BENZİNCİYE UĞRUYOR"

- Barış Sane'ye pas vermeye çalışıyor, kaptırıyor. Osimhen Barış'ın önüne atsa karşı karşıya kalacak, uzun atıyor. Jakobs, Barış'a veremiyor. Bunlar hep pozisyon olabilecek aksiyonlar ama bireysel hatalardan top geriye dönüyor. Geriye dönerken harcadığın efor da var.

- Zaten gitmiyor makine, benzinciye uğruyor 'Baba bugün benzin yok' Yok yani ikinci yarı. Galatasaray'ın gücü 60 dakikaydı, 45'e inmiş gibi!

Kahveci, gündem yaratan iddiasını da şöyle açıkladı:

- Galatasaray ilk yarıdaki oyunuyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görür.