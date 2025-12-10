Fenerbahçe'de 2 eksik: En Nesyri kararı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin yıldızı ayrılmak istiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor. Sarı lacivertli takım sahadan 3 puanla ayrılıp, çıkışa geçmleye çalışacak.

JHON DURAN VE ÇAĞLAR YOK

Fenerbahçe'de Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında olmayacak.

Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin de yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor.

EN NESYRİ İLK 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Youssef En Nesyri ile ilgili kararını verdi.

Tedesco'nun, ligde son oynanan Başakşehir maçına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi yarın ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.