Fenerbahçe'nin yıldızı ayrılmak istiyor

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Africa Foot'ta yer alan habere göre; En Nesyri, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

En-Nesyri’nin, Afrika Uluslar Kupası’nda etkili bir performans ortaya koyup Avrupa’dan cazip bir teklif alarak sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞME YAPTI

Son dönemde Fenerbahçe taraftarından büyük tepki alan ve gösterdiği performans ile eleştirilen Faslı oyuncunun yönetim ile görüşme yaptığı, artık bu gergin ortamda devam etmek istemediğini belirttiği yazıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan En Nesyri, 8 gol atarken 1 de gol pası verdi.

