Galatasaray'ın Monaco maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

TSİ 23.00'te başlayacak olan mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ MAKKEILE

Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkeile yönetecek.

Makkeile'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

VAR'da Belçikalı hakem Bram Van Driessche olacak.

AVAR'da ise Benjamin Brand görev yapacak.

GALATASARAY İÇİN KRİTİK MAÇ

Temsilcimiz, Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

Monaco ise 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Diğer maçlarda ise 3 kez berabere kaldı ve 1 kez kaybetti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Monaco - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu:

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Golovin, Akliouche, Minamino, Balogun

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen