Süper Lig'de 17. haftanın programı belli oldu
Yayınlanma:
TFF, Süper Lig'in 17. hafta programını duyurdu.

Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasının maç programı belli oldu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına sezonun ilk devresinin son maçlarının programı şu şekilde:

19 ARALIK CUMA

20.00 : Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20 ARALIK CUMARTESİ

14.30 : TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 : ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 : Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 ARALIK PAZAR

14.30 : Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba Stadyumu)

17.00 : RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

20.00 : Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel Stadyumu)

20.00 : Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

22 ARALIK PAZARTESİ

20.00 : Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

