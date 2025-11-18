Mbappe ve PSG arasında büyük kriz: Dudak uçuklatan talep

Mbappe ve PSG arasında büyük kriz: Dudak uçuklatan talep
Yayınlanma:
Paris Saint-Germain ile eski kaptanı Kylian Mbappe arasındaki hukuk mücadelesinin boyutu 700 milyon euroya kadar ulaştı.

2024 yazında İspanya'nın Real Madrid takımına bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığının görüldüğü dava, Paris İş Mahkemesinde başladı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, haksız fesih (44,6 milyon avro), imza primleri (40,4 milyon avro) başta olmak üzere 10 farklı konuda eski kulübünden toplam 260 milyon avrodan fazla tazminat talep etti. Bugüne kadar sessiz kalan PSG ise eski kaptanına 440 milyon avro talep ederek karşılık verdi.

Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklamasıBeşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

''EŞİ BENZERİ GÖRÜŞMEMİŞ BİR MEBLAĞ''

Paris ekibinin talebini "eşi benzeri görülmemiş bir meblağ" olarak nitelendiren Mbappe'nin avukatları, futbolcunun ülkesinin adaletine güvendiğini kaydetti.

Eski futbolcusunu, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 11 ay boyunca sözleşmesini uzatmama kararını gizlemek ve takımını kazançlı bir transferden mahrum bırakmakla suçlayan PSG, Mbappe'nin 2023 yazındaki anlaşma gereği bonservissiz gitmesi halinde sözleşmenin sonunda alması gereken bazı tutarlardan vazgeçmesi gerektiğini savunuyor. Mbappe ve çevresindekiler ise PSG'nin ortaya attığı sözlü anlaşmayı reddediyor.

16 ARALIK'TA KARAR AÇIKLANACAK

Mahkemenin kararını 16 Aralık'ta açıklaması bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Ankara'da ücretsiz oldu
Ankara'da ücretsiz oldu
Ünlü bankadan altın tahmini! 2026 yılı için rakam verdi
30 lira için 37 bin liradan oldular: Limon fırsatçılığı pahalıya patladı
Amaç nüfusu artırmak...Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL verilecek!
Son dakika|Böcek ailesinin Adli Tıp raporu çıktı
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
İthal eti kimler paylaşıyor? halktv.com.tr şirket şirket ortaya çıkardı
Spor
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu
A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'den dolandırıcılık açıklaması: Suç duyurusu
Fenerbahçe'den dolandırıcılık açıklaması: Suç duyurusu