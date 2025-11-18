Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Yayınlanma:
Beşiktaş, bugün de antrenmana katılmayan Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı ve alınan karar duyuruldu.

Siyah-beyazlılarda Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili gelişme yaşandı.

RAFA SILVA MR'A GİRECEK

Beşiktaş, ağrısı olduğu gerekçesiyle bugün de antrenmana katılmayan Rafa Silva'nın MR'a gireceğini duyurdu.

Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Tesislerden ayrıldı!Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Tesislerden ayrıldı!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig’in on üçüncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

2024/11/08/hbbjk.jpgTedavilerine devam edilen futbolcularımız Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva ise bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesine girecek.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

