Mancini Türkiye maçı için planını yaptı: Toplantıda açıkladı

UEFA Uluslar A Ligi ikinci haftasında millilerimiz sahasında İtalya ile karşılaşacak. Bursa'da oynanacak mücadele öncesi İtalya teknik direktörü Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

"BAŞTAN VERDİĞİMİZ BİR KARARDI"

Kadroya alınmayan 10 isim hakkında konuşan Mancini, "Bu 10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak" dedi.

"BUNLARI DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kötü sonuçların ardından gelen eleştiriler için Mancini, "Taraftarlar mutsuz olabilir, bunları anlıyorum ama bunları değiştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DEĞİŞİK BİR TAKTİKLE MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ"

Türkiye maçı için Mancini, "Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmedi. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha da iyileştirdi ve kaliteli bir takım haline getirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Yarın iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Çok farklılık göremeyeceksiniz. Moise Kean'in oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Yarın durumunu değerlendireceğiz" diye konuştu.