Manchester City'nin Brezilyalı efsanesi futbola veda etti
Manchester City'de 5 şampiyonluk yaşayaşan Brezilyalı futbolcu Fernandinho futbolu bıraktı.

İngiltere'nin Manchester City takımında oynadığı futbolla efsaneler arasına giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

40 yaşındaki Fernandinho, şu açıklamayı yaptı:

"Artık yoruldum. Bugün 30 dakika kadar koştum ve bitkin hissettim. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı."

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA 53 MAÇA ÇIKTI

Manchester City'deki performansıyla akıllarda yer eden Brezilyalı orta saha oyuncusu, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ve son olarak ülkesinde Athletico Paranaense forması giydi.

Fernandinho, Manchester City'de 5 Premier Lig, 6 İngiltere Lig Kupası, Shakhtar Donetsk'te ise 6 Ukrayna ligi, 4 Ukrayna Kupası ve bir UEFA Kupası başta olmak üzere birçok şampiyonluk yaşadı.

Brezilya Milli Takımı'nda 53 maça çıkan Fernandinho, 2 gol kaydetti.

