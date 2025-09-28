Manchester City gol yağdırdı: Haaland coştu

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Şampiyolar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester City, Premier Lig'de Burnley'e gol yağdırdı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Burnley'i 5-1 yendi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçın 2. dakikasında Maxime Esteve'nin kendi kalesine gol atmasıyla Manchester City öne geçti.

Burnley, 38. dakikada Jaidon Anthony ile beraberliği sağladı.

Maçın 2. yarısına fırtına gibi giren ev sahibi takım 61. dakikada Matheus Nunes ile tekrar öne geçti.

65'te Maxime Esteve kendi kalesine bir gol daha atınca durum 3-1 oldu.

HAALAND FARKA TAŞIDI

Maçın son anlarında sahneye Erling Haaland çıktı. Haaland, 90 ve 90+3'te attığı gollerle skoru 5-1'e getirdi.

Manchester City Premier Lig'deki puanını 10'a yükseltirken, Burnley ise 4 puanda kaldı.

Manchester City'den görülmemiş Galatasaray planıManchester City'den görülmemiş Galatasaray planı

Manchester City önümüzdeki hafta deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Burnley ise Aston Villa'ya konuk olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

