Manchester City'den görülmemiş Galatasaray planı

İngiliz devi Manchester City, Galatasaray taraftarlarının coşkulu deplasman performansına karşı özel önlemler almaya başladı.

Manchester City, Devler Ligi’nin son haftasında oynanacak Galatasaray maçının biletlerini şimdiden satışa çıkardı.

İngiliz kulübünün Galatasaray maçına özel uygulamaya koyduğu plan dikkat çekti.

Dev maçın biletlerini 4 ay önceden satışa sunan Manchester City görülmemiş bir uygulamaya imza attı.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Uğur Karakullukçu'dan flaş iddia

Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu, Türk vatandaşlarına yönelik bir bilet blokajı uygulandığını ortaya çıkardı. Karakullukçu şu ifadeleri kullandı:

Manchester City, 4 ay sonraki Galatasaray maçı için biletleri satışa çıkarmış ama Türk vatandaşlarına şimdiden bloke koymuşlar. Galatasaray taraftarının Bayern Münih ve Manchester United maçlarından sonra namı biraz fazla yürümüş.

DİKKAT ÇEKEN TARAFTAR PERFORMANSI

Galatasaray taraftarının son yıllarda Avrupa deplasmanlarında sergilediği etkileyici atmosfer, dünya devlerinin dikkatini çekmiş durumda.

Özellikle Bayern Münih ve Manchester United maçlarında tribün performanslarıyla öne çıkan sarı-kırmızılılar, rakip kulüplerin planlamalarında artık özel bir başlık haline geldi.

İngilizler Galatasaray taraftarından çekiniyor

DEV MAÇ 28 OCAK'TA

Manchester City – Galatasaray karşılaşması 28 Ocak’ta oynanacak.

Hem sportif mücadele hem de tribün atmosferi açısından büyük heyecana sahne olması beklenen maçta, İngiliz kulübünün aldığı önlemler Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.