Maç bitince kalp krizi geçirmişti: Elvin Mendy İstanbul yolcusu
Manisa deplasmanında karşılaşma sonrası kalp krizi geçiren İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy geri dönüyor.
Maç sonu kalp krizi geçiren Elvin Mendy'den iyi haber geldi.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi.
TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mendy'nin tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen Mendy, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.
20 YAŞINDA ANJİYO OLDU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.