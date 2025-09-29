Liverpool'da Galatasaray tehlikesini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, ikinci haftasında Galatasaray’a konuk olacak Liverpool’da Arne Slot açıklamalarda bulundu.

“TEKRAR OYNANSA 5 GOLLE KAYBETMEZLERDİ”

Galatasaray’ın Frankfurt maçında talihsizliğe uğradığını belirten Arne Slot, "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu bilen birisi. Galatasaray oyuncuları benden daha iyi tanıyor. Ondan her maçla ilgili fikir alıyorum. Bu maç için de görüşlerinden faydalandım. Beşiktaş ile kupa kazanmışlardı. Onun için de güzel bir anı. Galatasaray'ın Frankfurt maçını izledim. Aslında çok şanssızlardı. Çok gol kaçırdılar. Frankfurt'un biraz kalitesini göstermesiyle kazandı. Aynı maç tekrar oynansa 5 golle kaybetmezlerdi. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Şampiyon olmayı bilen bir Galatasaray var. Sadece 2 gol yediler” dedi.

“GALATASARAY YENMESİ ZOR BİR TAKIM”

Galatasaray’ı öven Arne Slot, "Geçen sezon çok daha iyiydik. Geçen sezon duran toplardan çok az gol yemiştik. Bu sezon 4 gol yedik ve hepsi duran toptan. Daha iyi gitmemiz gereken bir konu. Premier Lig'de duran toplarla maç da kazanabilirsiniz maç da kaybedebilirsiniz. Geçtiğimiz maçta Crystal Palace topa çok fazla sahip olmadı. Maç bizim için iyi gidiyordu. Tartışmalı bir pozisyonda korner kazandılar. Daha sonra rakibe yine çok fazla fırsat tanıdık. Topu kaybetmememiz gereken anlarda topu kaybettik ve kötü sonuçlar oldu. İnisiyatifi ele alıyorsanız şans yaratmanız gerekiyor. Palace maçında rakip kontrataklarda başarılı oldu. Galatasaray, Palace'a göre tabi ki farklı bir takım. Galatasaray yenmesi zor bir takım. Mental olarak çok iyi durumdalar, çok güçlü olduklarını düşünüyorum. Rakip olarak zor bir takım bizim için. Palace ile Galatasaray'ı farklı görüyorum o yüzden karşılaştıramam” ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ı yıkan sakatlık

“GALATASARAY’IN DURAN TOPLARDA İYİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Sarı-kırmızılıların duran top organizasyonları için ise Arne Slot, “Futbolun gittikçe duran top oyununa dönüştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Brentford-Manchester United maçının bir bölümünü izledim. Çok fazla taç ve korner kombinasyonları gördüm. Gittikçe bu tarz atakları daha çok görüyoruz. Premier Lig'de de duran toplarda kalecilere diğer liglerde olmayacak bazı müdahalelere izin veriliyor. Galatasaray'ın duran toplarda iyi olduğunu da biliyoruz. Duran toplarla kazandığımız maçlar oldu. Karşınızda hangi takım olursa olsun duran toplara iyi hazırlanmalısınız. Ben futbolcuyken sadece akan oyundan bahsedilirdi. Duran toplara ekstra bir hazırlık olmazdı. Bu da duran topların şu an Avrupa futbolunda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” sözlerini sarf etti.