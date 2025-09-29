Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ı yıkan sakatlık

Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham sakatlandı. Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık moralleri bozdu.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken Beşiktaş'a kötü haber geldi.

TAMMY ABRAHAM SAKATLANDI

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham girdiği pozisyon sonrası sakatlandı.

GÖZYAŞLARINI TUTMAMADI

55. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Abraham'ın yerine Jota Silva dahil oldu. Tammy Abraham'ın oyundan çıktığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

besiktasta-tammy-abraham-firtinasi-suruyor-rbim.webp

BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısında 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlıların golleri 4'te Rafa Silva ve 10'da Cerny'den geldi. Kocaelispor'un tek golünü ise 50'de Tayfur Bingöl attı.

GALATASARAY DEPLASMANINA ÇIKACAKLAR

Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'a konuk olacak. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesiGalatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

