Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ı yıkan sakatlık
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken Beşiktaş'a kötü haber geldi.
TAMMY ABRAHAM SAKATLANDI
Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham girdiği pozisyon sonrası sakatlandı.
GÖZYAŞLARINI TUTMAMADI
55. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Abraham'ın yerine Jota Silva dahil oldu. Tammy Abraham'ın oyundan çıktığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısında 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlıların golleri 4'te Rafa Silva ve 10'da Cerny'den geldi. Kocaelispor'un tek golünü ise 50'de Tayfur Bingöl attı.
GALATASARAY DEPLASMANINA ÇIKACAKLAR
Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'a konuk olacak. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.