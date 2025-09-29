Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Galatasaray'da Victor Osimhen için üretilen "Solo Il Gala" paketlerinden 30 bin adet satıldı ve 300 milyon liralık gelir elde edildi.

Yaz transfer döneminde rekor bir bonservis ücreti ödeyerek Victor Osimhen’i kadrosuna katan Galatasaray’ın yüzü ürün satışlarıyla gülmeye başladı.

Victor Osimhen’in transferi sonrası 10 bin liradan “Solo Il Gala” paketlerini satışa çıkaran sarı-kırmızılılar kasasını doldurdu.

300 MİLYON LİRALIK GELİR

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için üretilen kutulardan şuan için 300 milyon lira gelir elde etti.

Solo Il Gala paketi

70 BİN ADET DAHA SATMAYI PLANLIYORLAR

Galatasaray yönetimi, “Solo Il Gala” paketlerinden 70 bin adet daha satmayı planlıyor. Böylece Galatasaray, 700 milyon lira daha gelir elde edecek.

39 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla şuana kadar 45 maça çıkan Victor Osimhen, 39 gol ve 8 asist kaydetmeyi başardı.

