Galatasaray'da sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı: Takımdan ayrılabilir

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’a geçtiğimiz sezonun ortasında gelen Mario Lemina’nın takımdaki geleceğine tartışma konusu oldu.

Sözleşmesi, Haziran 2026’da sona erecek olan Gabonlu futbolcuya dair sürpriz bir detay ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre; oyuncunun sözleşmesinde yer alan özel bir madde bulunuyor. Oyuncu, bu sezon maçların yüzde 60’ına ilk 11’de başlaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ

Ancak İlkay Gündoğan’ın gelişi ile birlikte Mario Lemina, yedek kulübesine çekildi. Oyuncu bu zamana kadar maçların yüzde 50’sinde ilk 11’de forma giydi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Mario Lemina, 315 dakika sahada kaldı. Lemina, gol ya da asist kaydedemedi.