Ligden düşen ilk takım daha şimdiden belli oldu

Türkiye'de liglerde daha sezonun ilk yarısı bile tamamlanmadı ama düşen ilk takım belli oldu.

Stadının yenilenmesi, muhteşem bir zemin de olmasına rağmen sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan Yeni Malatyaspor'un 2. ligden düşmesi kesinleşti.

Bir zamanlar Süper Lig'de yer alan, ancak maddi sıkıntılar nedeniyle dibe çöken Yeni Malatyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta da tarihinin en kötü dönemini geçiyor.

Yeni Malatyaspor, üst üste aldığı cezalar nedeniyle eksi 43 puanda ve son sırada.

Yeni Malatyaspor maça çıkamıyor

Sarı kırmızılı takım bunun üstüne bir de PFDK'ya sevk edildi. Bunun nedeni de Yeni Malatyaspor'un 6 Aralık'ta oynanması gereken Isparta 32 SK maçına çıkmaması. Daha önceki Adanaspor maçına da kadro yetersizliği nedeniyle çıkmayan Yeni Malatyaspor'un ceza alması kesinleşti. Buna göre Yeni Malatyaspor'un küme düşeceği ortaya çıktı.

TALİMAT NE DİYOR?

TFF'nin 24. maddesi "Puan silinmesi, ligden çıkarılma ve alt kümeye indirme" başlığını taşıyor ve şu ifadeler yer alıyor:

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Futbol Disiplin Talimatı md. 36/A hükümleri saklı olmak koşuluyla, bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında;

İlk ihlalde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Bu durumda

ilgili kulüp ayrıca, hakemlerin masrafları, organizasyonel masraflar ile diğer 11 masrafları karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

İkinci ihlalde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür. Bu durumda ilgili kulüp ayrıca, hakemlerin masrafları, organizasyonel masraflar ile diğer masrafları karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.