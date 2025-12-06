Yeni Malatyaspor maça çıkamıyor

Yeni Malatyaspor maça çıkamıyor
Yayınlanma:
2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeterli oyuncuyla sahaya çıkmadığı için Isbaş Isparta 32 FK maçı iptal edildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasındaki Isbaş Isparta 32 SK karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için maç iptal edildi.

Sahasında Isbaş Isparta 32 SK'yi ağırlayan Yeni Malatyaspor, mücadeleye 7 kişilik kadroyla çıktı.

Hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor'un yeterli sayıda oyuncuyla müsabakaya çıkmamasından dolayı karşılaşmayı iptal etti.

ADANASPOR MAÇINA DA ÇIKMAMIŞTI

Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor müsabakasına da yeterli futbolcusu bulunmadığı için çıkmamıştı.

-40 PUANLA SON SIRADA

Yeni Malatyaspor, 2. Lig'de aldığı puan cezaları sonrası -40 puanla 18. sırada bulunuyor.

Oynadığı 13 maçta galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor, sadece 2 beraberlik alabildi ve 11 maçını da kaybetti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

