Yeni Malatyaspor maça çıkamıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasındaki Isbaş Isparta 32 SK karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için maç iptal edildi.

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu

Sahasında Isbaş Isparta 32 SK'yi ağırlayan Yeni Malatyaspor, mücadeleye 7 kişilik kadroyla çıktı.

Hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor'un yeterli sayıda oyuncuyla müsabakaya çıkmamasından dolayı karşılaşmayı iptal etti.

ADANASPOR MAÇINA DA ÇIKMAMIŞTI

Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor müsabakasına da yeterli futbolcusu bulunmadığı için çıkmamıştı.

-40 PUANLA SON SIRADA

Yeni Malatyaspor, 2. Lig'de aldığı puan cezaları sonrası -40 puanla 18. sırada bulunuyor.

Oynadığı 13 maçta galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor, sadece 2 beraberlik alabildi ve 11 maçını da kaybetti.