Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu

Başkent kulübünün genel kurul toplantısı, ATO Congresium Zelve Salonu'nda yapıldı.

Genel kurulda yaşanan gerginlik sonrası mevcut başkan Mehmet Kaya, adaylıktan çekildi.

Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak girmesi üzerine divan başkanı Deniz Aksoy'un "açık oylama" önerisi, delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Gençlerbirliği'nde gerginlik çıktı: Adaylıktan çekildi

YENİ BAŞKAN ARDA ÇAKMAK

Yapılan açık oylama sonucu Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı oldu.

Çakmak, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Biraz değişik bir kongre oldu. Beni tanıyan tanır, zaten 'Gençlerbirlikli'yim, 40 senedir bu kulübün içindeyim." dedi.

Uzun süre İlhan Cavcav ile çalıştığının altını çizen Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerbirliği için yanlış bir şey yapmayacağımı hepiniz bilirsiniz. Kulübü daha iyiye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız sizlerden bir ricam var. Başkan olarak kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Hepinizi bir kez daha yoracağız, kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu. Yanlış da anlamayın. Hepsi 'Gençlerbirlikli' bu arada. O konuda hiç tereddüdünüz olmasın."

Çakmak, Gençlerbirliği'ni yürekten sevdiğini belirterek, "1980'den beri kulübün içindeyim. Yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği, şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç üyemiz var, kaç lira alacağımız var... İlk işimiz, bu hafta içerisinde bunları internet sitemizden açıklamak olacak. Kimin alacağı, kimin borcu var, hepimiz göreceğiz. Ondan sonra da elimden geldiği kadar adım adım bunu düzeltmeye çalışacağım. Beceremediğim, bittiğim yerde de 'Arkadaşlar benden bu kadar, gelen gelsin yapsın.' diye bunu rahatlıkla söylerim. Problemlerimiz var mı, var. Problemimiz büyük mü, büyük. Ama hepimiz bu işi çözmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Trendyol Süper Lig'de yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağını hatırlatan Çakmak, "Dün gece aklıma geldi. Kaderin bir tesadüfü müdür, bilmiyorum. Hacettepespor başkanı oldum, ilk maçımızı deplasmanda Karagümrük'le oynadık. Yarın da Karagümrük maçımız var. İnşallah bu maçı kazanacağız, kulübü de iyi yerlere getireceğiz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Arif Ölmez, Evren Han, Tolga Aslan, Zekai Arslan, Nurettin Özbek, İlke İğrek, Murat Kahramaner, Nilüfer Bircan, Okan Can Çelik, Beray Ardıç, Harun Erol, Hakan Kaynar, Berşan Kayıkçı, Abdülhamit Vardar, Savaş Çolakoğlu, Şener Köseoğlu, Kubilay Güvenç, Murat Aras, Gün Emre İçer, Seçkin Altınel, Çağrı Çetin, Kadir Hatipoğlu, İbrahim Ethem Koşar, Ertuğrul Cem Cihan.

Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.