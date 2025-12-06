Gençlerbirliği'nde gerginlik çıktı: Adaylıktan çekildi

Gençlerbirliği'nde gerginlik çıktı: Adaylıktan çekildi
Yayınlanma:
Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda kavga çıktı. Başkan adayı Mehmet Kaya, gerginlik sonrası adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda gerginlik yaşandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

ATO Congresium Zelve Salonu'ndaki genel kurulda gündem maddeleri görüşülürken tansiyon yükseldi.

Haziran ayındaki genel kuruldan sonra üyeliğe kabul edilen delegelerin oy kullanmaması için verilen önergenin gündeme alınması teklifini, başkanlığını Deniz Aksoy'un yaptığı divan reddetti.

Hacıosmanoğlu: Köpeksiz köy bulmuşlar, herkesle hesaplaşacağımHacıosmanoğlu: Köpeksiz köy bulmuşlar, herkesle hesaplaşacağım

Hemen ardından kırmızı-siyahlı kulübün mevcut başkanı Mehmet Kaya'nın konuşmasını yapması için kürsüye geldiği sırada salonda arbede yaşandı. Çıkan kavgaya güvenlik güçleri, tarafları ayırmak için müdahale etti. Bu durum üzerine divan başkanı, genel kurula ara verdi.

Daha sonra tekrar kürsüye gelen Mehmet Kaya, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

''BAŞKANLIK ADAYLIĞINDAN ÇEKİLİYORUM''

"Burası kavga yeri değil. Gençlerbirliği'nin adı birlik, burada birlik yok." diyen Kaya, "Öncelikle her zaman yanımda olan ve arkamda duran aileme teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyeleri beni hiç yalnız bırakmadı, ne istediysem ellerinden geldiği kadar maddi ve manevi katkıda bulundu. Gençlerbirliği büyük bir kulüp ama çok uğraşanların, mahkemelere gidenlerin, geceleri internet kanallarında konuşan arkadaşların zamanları, paraları çok. Bugün aday olmuşlar. Ben başkanlık adaylığından çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından salonda tekrar arbede yaşandı ve genel kurula bir kez daha ara verildi.

Haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa seçilen Osman Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle görevinden istifa etmişti.

Yönetim kurulu da 8 Ekim'de yaptığı toplantıda Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlığa getirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
Spor
Okan Buruk'un eski takım arkadaşı küplere bindi: Binin uçağa gidin!
Okan Buruk'un eski takım arkadaşı küplere bindi: Binin uçağa gidin!
Transferi şimdiden bitirdi: Milli yıldız Fenerbahçe'de
Transferi şimdiden bitirdi: Milli yıldız Fenerbahçe'de
Cem Küçük'ten Ahmet Çakar ve eşi hakkında flaş iddia
Cem Küçük'ten Ahmet Çakar ve eşi hakkında flaş iddia