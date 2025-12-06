Gençlerbirliği'nde gerginlik çıktı: Adaylıktan çekildi

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda gerginlik yaşandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

ATO Congresium Zelve Salonu'ndaki genel kurulda gündem maddeleri görüşülürken tansiyon yükseldi.

Haziran ayındaki genel kuruldan sonra üyeliğe kabul edilen delegelerin oy kullanmaması için verilen önergenin gündeme alınması teklifini, başkanlığını Deniz Aksoy'un yaptığı divan reddetti.

Hemen ardından kırmızı-siyahlı kulübün mevcut başkanı Mehmet Kaya'nın konuşmasını yapması için kürsüye geldiği sırada salonda arbede yaşandı. Çıkan kavgaya güvenlik güçleri, tarafları ayırmak için müdahale etti. Bu durum üzerine divan başkanı, genel kurula ara verdi.

Daha sonra tekrar kürsüye gelen Mehmet Kaya, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

''BAŞKANLIK ADAYLIĞINDAN ÇEKİLİYORUM''

"Burası kavga yeri değil. Gençlerbirliği'nin adı birlik, burada birlik yok." diyen Kaya, "Öncelikle her zaman yanımda olan ve arkamda duran aileme teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyeleri beni hiç yalnız bırakmadı, ne istediysem ellerinden geldiği kadar maddi ve manevi katkıda bulundu. Gençlerbirliği büyük bir kulüp ama çok uğraşanların, mahkemelere gidenlerin, geceleri internet kanallarında konuşan arkadaşların zamanları, paraları çok. Bugün aday olmuşlar. Ben başkanlık adaylığından çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından salonda tekrar arbede yaşandı ve genel kurula bir kez daha ara verildi.

Haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa seçilen Osman Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle görevinden istifa etmişti.

Yönetim kurulu da 8 Ekim'de yaptığı toplantıda Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlığa getirmişti.