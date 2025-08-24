Kuzey Tunçelli yine şampiyon oldu: Altın madalyayı aldı

Kuzey Tunçelli yine şampiyon oldu: Altın madalyayı aldı
Yayınlanma:
Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte şampiyon oldu.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

14 DAKİKA 48.81 SANİYELİK DERECE

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı. Kuzey, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

İKİNCİ KEZ DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONU OLDU

Kuzey, böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2'nci dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.

16 YAŞINDA BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

Kerem Tunçelli geçtiğimiz sene 1500 metre yarışında 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü olma başarısını elde etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

