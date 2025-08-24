Galatasaray Barış Alper Yılmaz kararını açıkladı

Galatasaray Barış Alper Yılmaz kararını açıkladı
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz'ı satmayacaklarını bir kez daha açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz ile yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

“SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Ajans 1905’e konuşan Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz’ı satmayı düşünmediklerini kesin bir dille belirtti. Abdullah Kavukçu açıklamasında "Barış Alper Yılmaz için 60 Milyon Euro bile verseler satmayı düşünmüyoruz! Bu rakama bile satma garantisi vermiyoruz" sözlerini sarf etti.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri ise yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların 60-70 milyon euro karşılığında transfere izin vereceğini dile getirmişti. Tuncay Maldan, "60-70 milyon euro gibi bonservisler istenen bir oyuncu yıllık 2 milyon euro maaş kazanır mı?" ifadelerini kullanmıştı.

KAYSERİSPOR MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Kayserispor’a konuk olacak Galatasaray’da Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ı maç kadrosuna almadı. Oyuncunun ne zamana kadar kadro dışında kalacağına yönetim karar verecek.

