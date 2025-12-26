Galatasaray Atletico Madrid maçında ne olacak? Müthiş iddia

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçında ne olacak? Müthiş iddia geldi.

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarıda şampiyonluk için mücadele edecek. Sarı kırmızılı takım aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu bir maça çıkacak ve İspanyol devi Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek.

2024/11/07/hbgs.jpgŞampiyonluk yarışında Galatasaray'ın şansı ne, Atletico Madrid maçında ne olacak? Spor yazarı Osman Şenher, çarpıcı iddialarda bulundu.

"GALATASARAY'I BİR ADIM ÖNDE GÖRÜYORUM"

Osman Şenher, Milliyet'teki yazısında Galatasaray'ın kadrosundan bahsederken, "Ben şampiyonluk yarışı ve gelecek açısından Galatasaray’ı bir adım önde görüyorum. Herkes transferden bahsediyor. Şu an takımda iki yerli kaleci Uğurcan ve Günay var. Sol bekte Eren ile Kazımcan görev yapıyor. Stoperde Abdülkerim, Kaan ve Arda, orta sahada İlkay ve Yunus, sol kanatta Barış Alper ve Ahmed Kutucu yer alıyor. Takımda 11 tane kaliteli yerli futbolcu var ve bunların hepsi oynamak istiyor. Şimdi şöyle düşünün, herkes bir sürü transfer yapılsın diyor. Peki yeni transferler hangi bölgelere yapılacak? Bana göre tek mevkii var, Lemina sakat olduğu zaman onun yerine oynayacak bir oyuncu lazım. Orada bile soru işareti var. Yunus önde oynuyor, İlkay ve Sara, Lemina’nın yerini dolduruyorlar. Sağ bekte Singo iyileşti, Sallai de var. Osimhen ve Icardi gibi iki santrfora sahipsin. Icardi de Ahmed Kutucu toparlandı. Şu an Ahmed, Kemerburgaz’da her gün iki saat çalışıyor, tatile gitmiyor. Yunus ve Abdülkerim de aynı şekilde çalışıyor. Bütün futbolcular sakatlıktan döndü. Bunun için transferde çok dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN MANTIKLI DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Şenher şöyle devam etti:

İçerde de Galatasaray dışarda da Galatasarayİçerde de Galatasaray dışarda da Galatasaray

"Bu futbolcular düzenli oynamak isteyecek. Okan Buruk hoca bir yıldız transfer ederek onu da oynatmak zorunda kalırsa takımda huzursuzluk çıkar. Mutlaka onlar da bu durumu düşünüyordur. Şu an herkes kenetlenmiş, müthiş bir forma rekabeti var. Bu düzeni hangi teknik direktör veya yönetici bozmak ister?
Taraftarın da mantıklı düşünmesi lazım. Sen özellikle yerli oyuncularınla fark yaratıyorsun. Evet geleceğe dönük genç oyuncu alırsan buna kimse itiraz etmez. Ama ver 30 milyon euro, İngiltere’den, Suudi Arabistan’dan futbolcu al, kim gelirse gelsin takımın dengelerini bozar.

ATLETİCO MADRİD MAÇI İDDİASI

Bir de en önemlisi ara transferler daima problemli oluyor. Bugün sıradan futbolcular için bile kapıyı 20 milyon eurodan açıyorlar. Ben yönetimin yerinde olsam gençlere yönelirim. Bu takım bu hırsıyla eminim Atletico Madrid’in de burada canına okuyacak! Son oynanan Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında bunu yaşadık. Hayırlısı olsun, bekleyip göreceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

