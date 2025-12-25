İçerde de Galatasaray dışarda da Galatasaray

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi.

Galatasaray, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Sarı kırmızılı takım, 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez yenildi. 39 gol atıp 12 gol yedi ve 42 puan topladı.

Fenerbahçe ise Galatasaray'ın arkasından ikinci sırada yer aldı. İlk yarıyı yenilmeden tamamlayan sarı lacivertli takım 11 galibiyet, 6 beraberlikle 39 puan aldı.

Trabzonspor, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 35 puanla 3. sırada. Hemen arkasında 32 puanla Göztepe, 29 puanla da Beşiktaş sıralandı.

İÇERDE GALATASARAY ARKASINDA FENERBAHÇE

Ligin ilk yarısında kendi sahasında en fazla galibiyet alan takım da Galatasaray oldu. Galatasaray Rams Park'taki 7 maçtan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe Kadıköy'de 6 galibiyetle Galatasaray'ı izledi. Kocaelispor ve Trabzonspor kendi sahalarında 5'er galibiyet elde etti.

DIŞARDA DA GALATASARAY! GÖZTEPE DİKKAT ÇEKTİ

Deplasman galibiyetlerinde de Galatasaray önde. Galatasaray 6 deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti 5.

Çıkışıyla dikkat çeken Göztepe de 5 deplasman maçından galibiyetle ayrıldı. Deplasmanlarda 5 galibiyet alan diğer takım ise Trabzonspor oldu.