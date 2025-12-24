Galatasaray Trabzonspor derbisinin tarihi değişti

Galatasaray Trabzonspor derbisinin tarihi değişti
Yayınlanma:
Basketbol derbisinde flaş değişikli! Galatasaray – Trabzonspor basketbol maçının günü ve saati değişti. İşte detaylar ve yeni maç programı…

Potanın derbisinde gün ve saat değişikliği!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025 - 2026 sezonunun 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının gün ve saatinde değişiklik yaptığını açıkladı.

dfsfewq.jpg

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ DEĞİŞTİ

Trabzonspor kulübünden yapılan duyuruda, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025–2026 sezonunun 13. haftasında deplasmanda oynayacağımız Galatasaray MCT Technic karşılaşmasının günü ve saati, Türkiye Basketbol Federasyonu kararı doğrultusunda değiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

tsaciklama.jpeg

YENİ PROGRAM AÇIKLANDI

Yeni programa göre karşılaşma 27 Aralık Cumartesi günü saat 20.30’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

Galatasaray'a müjde: Büyük dertten kurtuluyorlarGalatasaray'a müjde: Büyük dertten kurtuluyorlar

PAZAR GÜNÜ OYNANACAKTI

TBF’nin açıkladığı ilk takvime göre Galatasaray - Trabzonspor maçı 28 Aralık Pazar günü oynanacaktı. Derbi mücadelesi 18.00’da başlayacaktı.
Lig sıralamasında Galatasaray yedinci, Trabzonspor ise altıncı sırada yer alıyor.
Derbi iki ekip açısından da üst sıralara tırmanma mücadelesi açısından önem taşıyor.

