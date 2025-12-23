Galatasaray'a müjde: Büyük dertten kurtuluyorlar

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen isim için Brezilya'dan müjdeli haber geldi.

Ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’a Brezilya’dan müjdeli bir haber geldi.

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANACAK

Hürriyet’te yer alan habere göre, Brezilya Serie A takımlarından Vasco De Gama, Galatasaray’dan kiraladığı Carlos Cuesta’nın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

5 MİLYON 750 BİN EURO BONSERVİS BEDELİ

Yapılan anlaşma gereğince Brezilya ekibinin oyuncu için 5 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’a transfer olan Carlos Cuesta, kısa sürede yaptığı hatalar nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Vasco De Gama formasıyla 17 maça çıkan Carlos Cuesta, toplamda bin 451 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki stoper, 1 de gol kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

