Galatasaray'da ayrılığı kafasına koydu: Yerine gelecek isim belli oldu

Ara transfer dönemine artık az bir zaman kalırken Galatasaray’da yaşanacak ayrılıklar da netleşmeye başladı.

Ahmet Çakar derbi öncesi Fenerbahçe'nin kararına çok kızdı

BERKAN KUTLU’DAN AYRILIK KARARI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Galatasaray’da bir türlü istediği şansı bulamayan Berkan Kutlu takımdan ayrılmaya karar verdi.

Okan Buruk ile görüşen oyuncunun ayrılık kararını bildirdiği ifade edilirken deneyimli teknik adamın da karşı çıkmadığı aktarıldı.

YERİNE GELECEK İSİM ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın Berkan Kutlu’nun yerine Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki Umut Tohumcu’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de gelen haberler arasında.

YUSUF DEMİR DE GİDECEK

Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu’ya ek olarak taraftarların tepkisini çeken Yusuf Demir’in de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son 2 maçtaki performansıyla dikkat çeken Ahmed Kutucu’nun geleceği ise merak konusu.

62 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Berkan Kutlu toplamda 62 dakika sahada kaldı. Kutlu, 1 de asist kaydetti.