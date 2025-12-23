Galatasaray'da ayrılığı kafasına koydu: Yerine gelecek isim belli oldu
Ara transfer dönemine artık az bir zaman kalırken Galatasaray’da yaşanacak ayrılıklar da netleşmeye başladı.
BERKAN KUTLU’DAN AYRILIK KARARI
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Galatasaray’da bir türlü istediği şansı bulamayan Berkan Kutlu takımdan ayrılmaya karar verdi.
Okan Buruk ile görüşen oyuncunun ayrılık kararını bildirdiği ifade edilirken deneyimli teknik adamın da karşı çıkmadığı aktarıldı.
YERİNE GELECEK İSİM ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray’ın Berkan Kutlu’nun yerine Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki Umut Tohumcu’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de gelen haberler arasında.
YUSUF DEMİR DE GİDECEK
Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu’ya ek olarak taraftarların tepkisini çeken Yusuf Demir’in de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son 2 maçtaki performansıyla dikkat çeken Ahmed Kutucu’nun geleceği ise merak konusu.
62 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Berkan Kutlu toplamda 62 dakika sahada kaldı. Kutlu, 1 de asist kaydetti.