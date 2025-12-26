Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'da moraller yerinde.

Sarı Kırmızılı kulüp özellikle bu yıl gelir modellerini artırırken Galatasara,a Osimhen’den rekor gelir elde etti.

GS Store'larda satılan Osimhen kutusu beklenenden fazla ilgi gördü. Galatasaray, Victor Osimhen için hazırlanan özel kutu satışından 600 milyon TL gelir elde etti.

GS Store'lardaki Galatasaray Solo Il Osimhen Box satışları ortaya çıktı.

Kutu içeriğinde, Osimhen’in özel tasarım forması ve Osimhen’in maskesi yer alıyor!

Dursun Özbek’in açıklamasında yeni bir hedef koyarak staış rakamını 100 bin adete çıkarmak istediklerini söylemişti. Ayrıca Dursun Özbek, Leroy Sane için de benzer bir özel paket hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

GALATASARAY'A OSIMHEN MÜJDESİ

