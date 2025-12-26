Osimhen'in kutusu zengin etti

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Sarı Kırmızılı takımın kasasına büyük bir gelir kazandırdı. Taraftarlar Osimhen'in kutusuna büyük ilgi gösterdi. İşte detaylar ve satış rakamları...

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'da moraller yerinde.
Sarı Kırmızılı kulüp özellikle bu yıl gelir modellerini artırırken Galatasara,a Osimhen’den rekor gelir elde etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

GS Store'larda satılan Osimhen kutusu beklenenden fazla ilgi gördü. Galatasaray, Victor Osimhen için hazırlanan özel kutu satışından 600 milyon TL gelir elde etti.
GS Store'lardaki Galatasaray Solo Il Osimhen Box satışları ortaya çıktı.

osim.png

Kutu içeriğinde, Osimhen’in özel tasarım forması ve Osimhen’in maskesi yer alıyor!

  • Satış fiyatı: 10 bin TL
  • Satış adedi: 60 bin adet
  • Toplam gelir: 600 milyon TL (yaklaşık 12 milyon Euro)

Dursun Özbek’in açıklamasında yeni bir hedef koyarak staış rakamını 100 bin adete çıkarmak istediklerini söylemişti. Ayrıca Dursun Özbek, Leroy Sane için de benzer bir özel paket hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

GALATASARAY'A OSIMHEN MÜJDESİ

Galatasaray, Osimhen için hazırlanan özel kutu satışından büyük gelir elde etti. Sarı Kırmızılı kulüpte beklenti satışların ikiye katlanması.

